Retorno de coordenador e sub-23 no CT Parque Gigante: as mudanças na base do Inter

Além das mudanças no grupo principal, a base também sofrerá transformações nos próximos dias. A primeira, já sob o comando da nova direção do presidente eleito Marcelo Medeiros, é o retorno de Diego Cabrera. Depois, deve acontecer a saída de dirigentes políticos, fazendo com que o QG de Alvorada se reporte diretamente ao Roberto Melo, vice de futebol colorado. A construção de um novo campo no CT Parque Gigante também faz parte do momento de aproximação da base com o profissional.



Cabrera tem larga passagem com base e conhece bem o dia a dia do Inter, onde ficou por pouco mais de dois anos. Foi contratado pelo Grêmio e, em 2015, trabalhou ao lado de Junior Chávare (hoje no tricolor gaúcho), no São Paulo. Assumirá como coordenador geral e trabalhará ao lado dos coordenadores Luiz Fernando Ortiz e Ademir Calovi.



Jorge Andrade será mantido no cargo de gerente executivo. A base, então, passa responder diretamente ao vice de futebol, Roberto Melo. O diretor Vilmar Terra deixará o cargo no dia 31 de dezembro.

As mudanças, ainda que não confirmadas pelo clube, serão para aproximar a base do grupo principal e do técnico Antônio Carlos Zago. Aliás, já está nos planos colorados a montagem de mais um campo no CT Parque Gigante para que o Sub-23 passe a treinar em tempo integral em Porto Alegre.



