Vice do Inter fala sobre renovação de Ruschel, elogia Juninho e projeta anúncios só em 2017 

O vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo, falou ao Futebol da Gaúcha sobre a atuação da nova diretoria do clube desde a sua eleição, há duas semanas. O dirigente destacou que a transição de gestão vem ocorrendo normalmente e que os dados financeiros, que vão projetar a situação do clube em 2017, já estão chegando para os eleitos.

Melo destacou ainda a renovação de contrato com Alan Ruschel, despistou sobre o interesse do Inter no meia Juninho do Bahia, e destacou que não há propostas oficiais por Paulão, que vem sendo especulado como possível reforço do Fluminense.

Renovação de Alan Ruschel

Era talvez o mínimo que poderíamos fazer. O atleta tem contrato com o Inter, está emprestado à Chapecoense até maio do ano que vem. A intenção é dar tranquilidade para o ser humano, se recuperar tranquilamente, amenizar o sofrimento que ele está passando, possa passar um Natal um pouco mais tranquilo.

Transição de gestão

Desde a segunda passada estamos no processo de transição falando sobre o clube, diversas pessoas entraram para entender a situação. Nesta semana tivemos mais dados financeiros para saber os passos que vamos dar no início do ano. Estamos trabalhando muito. Nosso grupo é qualificado, tem desequilíbrios que a gente vai procurar corrigir. (...) Mais do que nomes temos que buscar perfis que vão se adequar ao Inter no ano que vem.

Reforços até o final do ano

Dificilmente. Temos uma semana de poucas movimentações entre Natal e Ano Novo. Vamos trabalhar muito e se houver possibilidade, junto ao departamento de futebol que estamos tentando qualificar e profissionalizar, em conjunto com o treinador, comissão e presidente, para que a gente possa qualificar o grupo e fazer um grande 2017.

Interesse em Juninho

Nossa política é de não comentar sobre nomes, não individualizar até que qualquer contratação esteja concretizada. Posso comentar, como qualquer outro jogador, que o Juninho fez uma grande Série B. Fez carreira como meia e agora jogando como volante fez o melhor ano de sua carreira. Tem transição rápida, bola parada muito boa. Está sendo observado por muitos clubes no mercado, mas o Internacional não tem nada com o Juninho nem com o Bahia.

Saídas de atletas do clube

Posso garantir que não há. Se houvesse eu teria conhecimento. Não chegou nada oficialmente sobre o Paulão ou a maioria dos jogadores que a gente lê na imprensa. A ideia é valorizar o grupo e os melhores jogadores. O grupo do Inter é qualificado com desequilíbrios que vamos ajustar.

