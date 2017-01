"Agradeço ao Inter pelo esforço que fez", diz Taison, em tom pessimista sobre retorno ao Beira-Rio

Quase impossível

Taison já não demonstra o mesmo entusiasmo ao falar sobre a volta ao Inter nesta temporada. Sua repatriação depende de o Shakhtar Donetsk ampliar o seu vínculo, que se encerra no fim de 2017 e, ainda, aceitar cedê-lo por empréstimo.

— Agradeço ao Inter pelo esforço que fez. Vou me reapresentar no dia 13 ao Shakhtar — disse o ex-colorado, em um rápido contato com Zero Hora.



Apesar do pessimismo do atacante, uma primeira reunião com os ucranianos e seus representantes já aconteceu em dezembro. A volta ao Beira-Rio nesta temporada esteve na pauta, e a ideia não foi bem aceita pelos ucranianos. Mesmo assim, o empresário Alcione Dornelles embarca com Taison na semana que vem para nova tentativa de liberação.

Taison interrompeu uma sessão de treinos no Progresso para atender a ZH. O atacante já iniciou alguns trabalhos físicos e técnicos no clube em que começou em Pelotas e é administrado por Alcione. Inclusive participou de treino coletivo com a equipe juvenil, campeã gaúcha de 2016 ao vencer o Inter na final. Depois do treino, nada de tietagem ao filho mais famoso do clube. Pelo contrário. Foi ele quem pediu uma foto com os campeões:

— Eu que pedi uma foto com eles. Essa turma trouxe um título inédito para o Progresso em dezembro. Foi campeã gaúcha no juvenil sobre o Inter — brincou Taison, com seu bom humor característico.

Confira a seguir trechos da conversa:

Houve alguma mudança em sua situação no Shakhtar Donetsk?

Não. Volto para o Shakhtar para mais um ano de contrato. Vou cumprir, para acabar logo. É muito difícil tratar com eles, sair por empréstimo. Agradeço ao Inter pelo esforço feito. Vou me apresentar no dia 13, com o grupo.

Você fala como se as negociações estivessem encerradas.

É muito difícil para um clube negociar empréstimo assim. Já tínhamos pensado nisso há muito tempo. Outros clubes me procuraram, e a gente não conseguiu essa liberação. Realmente, é difícil.

Mas vocês já tratam então como encerradas as negociações?

É difícil, mas não é impossível. Deixei tudo com meus representantes. Eles já fizeram uma reunião em relação a isso (empréstimo ao Inter) e embarcam comigo para a Ucrânia, com objetivo de seguir a negociação. Mas vou me apresentar.

Como torcedor, como reagiu ao rebaixamento do Inter?

É triste, né? Pela queda. Conquistamos títulos importantes no clube. Mas sei que o Inter vai dar a volta por cima. É uma referência no futebol.

Vazou um vídeo com você acompanhando Fluminense x Inter pela última rodada do Brasileirão.

Mostrou todo meu sofrimento, viu? Estávamos concentrados para o jogo contra o Dínamo Kiev, e o Dentinho gravou tudo. Sofri muito, cara.

Como é voltar para Pelotas e para o Progresso, onde começou a carreira?

Revi meus amigos em Pelotas, voltei ao Progresso para treinar. Faço tudo no turno da tarde, tenho dormido até o final da manhã (risos). Faço uma atividade mais técnica e o coletivo com os juvenis.

E consegue treinar? A turma não pede foto, autógrafo?

Que nada! Eu que pedi para tirar foto com eles. Essa turma conquistou um título inédito para o Progresso no fim do ano passado. Foi campeã gaúcha no juvenil, com vitória sobre o Inter na final.



* ZHESPORTES