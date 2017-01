Capitão na base, Lucas Marques deixa o Inter e se aproxima da Chapecoense

De saída

O meia Lucas Marques fez boa temporada com o time B do Inter no ano passado. Na conquista da Supercopa Gaúcha, contra o Ypiranga, levou a braçadeira de capitão e levantou o troféu no Beira-Rio. A renovação com o Colorado, porém, não ocorreu e o jogador de 21 anos deixou o clube ao final do ano.

Leia mais:

Novo regulamento da CBF permite exclusão de times do Brasileirão por críticas ao campeonato

Zé Victor Castiel: "Mercado morno"

Anderson Pico não descarta Inter, mas revela que não existe proposta



O destino de Lucas deve ser a Chapecoense. O jogador chega sem custos ao time catarinense e participará do processo de reconstrução do clube. Polivalente, o atleta pode jogar como volante ou lateral-direito. No Colorado, ele vinha atuando ao lado de Charles, volante promovido ao time principal neste ano.

Além de Lucas Marques a Chape está perto de anunciar Zeballos, Andrei Girotto, Moisés, Osman e Amaral.

*RÁDIO GAÚCHA