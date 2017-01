Com suspeita de virose, Nico López é levado para emergência do Mãe de Deus

No DM

Nico López foi a ausência da atividade comandada por Antônio Carlos Zago na manhã desta sexta-feira. Com suspeita de virose, o atacante uruguaio foi levado à emergência do hospital Mãe de Deus ainda na primeira hora da manhã, quando relatou aos médicos do Inter não estar se sentindo bem.



Afastado do treino, passa por uma bateria de exames no hospital a fim de descobrir o que deixou o atacante indisposto.



Pessoas que também estavam na emergência, se mostraram impressionadas com a cena de o jogador com uma máscara no rosto e levado em uma maca para ser atendido.



O Inter ainda não se pronunciou sobre o caso. Mas deverá emitir uma nota sobre a situação do jogador no período da tarde.



* ZHESPORTES