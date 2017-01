Treino do Inter é marcado pelo início dos trabalhos táticos e susto de Valdívia 

Trabalho

O técnico Antônio Carlos Zago realizou nesta manhã, no CT Parque Gigante, sua primeira movimentação tática no comando do Inter. Sem qualquer indício do time imaginado para o começo da temporada, o treinador separou os atletas em quatro grupos e realizou trabalhos específicos em cada um deles.

O treino foi marcado por uma entrada de Roberson em Valdívia. O meia caiu no gramado e precisou deixar a atividade com muitas dores no pé direito. O reforço colorado conversou com o colega e se desculpou pelo ocorrido.

Leia mais:

Inter teria interesse em atacante da seleção equatoriana, diz jornal

Zé Victor Castiel: "Nova fotografia"

Eduardo Gabardo: "Contratações modestas"



Além de Valdívia, que deixou o trabalho ainda na metade das atividades, Antônio Carlos teve outros dois desfalques. Ariel treinou fortalecimento na academia e Nico López foi preservado por conta de uma indisposição.

Anunciado ontem, o zagueiro Néris trabalhou normalmente com o grupo, algo que já vem ocorrendo desde o início da pré-temporada. Anderson e William não trabalharam com os companheiros. A expectativa no Inter é para os anúncios do zagueiro Klaus, que chega do Juventude, por um ano e do lateral Uendel.

*RÁDIO GAÚCHA