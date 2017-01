Inter teria interesse em atacante da seleção equatoriana, diz jornal

Na mira

Ayoví está no Godoy Cruz, da Argentina, desde 2014

Ayoví está no Godoy Cruz, da Argentina, desde 2014 Foto: - / Godoy Cruz/Divulgação

Um atacante da seleção equatoriana pode estar na mira do Inter. Segundo o site Ecuagol, a direção colorada já teria enviado uma proposta oficial ao Godoy Cruz, da Argentina, para tentar a contratação de Jaime Ayoví, de 28 anos.

Com uma larga experiência, Ayoví tem passagens por Emelec, Manta, Toluca-MEX, Pachuca-MEX, Al-Nassr-ARA, LDU e Tijuana-MEX. Ele está no Godoy Cruz desde 2014. O jogador seria um pedido especial do técnico Antônio Carlos Zago à diretoria.

Leia mais:

Zago demarca gramado e faz primeiro trabalho com bola na pré-temporada

Leonardo Oliveira: o Inter começa a moldar seu grupo para a Série B

Mercado da bola: as novidades desta quinta no futebol brasileiro

Ayoví atua pela seleção equatoriana desde 2010 e, no período, defendeu a equipe na Copa do Mundo de 2014 e na Copa América Centenário em 2016.

Acompanhe o Inter pelo Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES