Zago demarca gramado e faz primeiro trabalho com bola na pré-temporada do Inter

O técnico Antônio Carlos deu uma nova característica ao gramado do CT do Parque Gigante. Além do círculo central e das áreas o campo ganhou diversas linhas, algumas contínuas e outras pontilhadas. Neste "novo cenário", o treinador realizou o primeiro trabalho com bola da temporada.

A bola, porém, esteve presente apenas no aquecimento. Após uma roda de bobinho e algumas atividades iniciais, os atletas foram divididos em grupos e realizaram corridas nos dois campos do CT.

Começa a chamar atenção a proximidade do venezuelano Seijas com o argentino D'Alessandro nas atividades. O zagueiro Neris, já anunciado oficialmente, participou normalmente do trabalho. O meia Anderson, apesar do futuro indefinido, realizou corridas ao lado do meia-atacante Valdívia.

Não foi realizado nenhum trabalho que justificasse a demarcação das linhas contínuas e pontilhadas no gramado. No entanto, tudo indica que o cenário está pronto para que, nos próximos dias, Antônio Carlos faça um treino mais elaborado e mostre alguns dos conceitos modernos que fizeram o Inter escolhê-lo como treinador.

