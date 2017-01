Neris é anunciado oficialmente pelo Inter

Reforço

O Inter anunciou a contratação do zagueiro Neris. O jogador de 24 anos estava no Santa Cruz e chega ao Beira-Rio emprestado por um ano, com opção de compra. Ele será apresentado após o treino da manhã desta sexta-feira.

Neris é apontado como um jogador veloz e de boa saída de bola. Ele pertence ao Barra, clube catarinense controlado pela empresa Rogon, que detém os seus direitos federativos.



Campeão pernambucano e da Copa do Nordeste em 2016, o atleta chega ao Beira-Rio acostumado a conquistar acessos à Série A: em 2015, atingiu o objetivo com o Santa Cruz e, em 2014, com o Avaí. Natural de Tucuraí, no Pará, tem 1m90cm.

O zagueiro é o segundo reforço anunciado pelo Inter para 2017. O primeiro foi o atacante Roberson, que estava no Juventude e foi apresentado na quarta-feira.

*ZHESPORTES