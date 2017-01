Na apresentação, atacante Roberson fala da confiança de retorno do Inter à Série A

O trabalho começou

O atacante Roberson foi apresentado nesta quarta-feira sem nenhuma frase de efeito. Mas o discurso foi carregado justamente daquilo que o torcedor do Inter espera para 2017: empenho e comprometimento para recolocar o clube na Série A.

A questão ficou muito clara logo na apresentação do atleta, feita por Roberto Melo, vice de futebol. Ao recordar o bom 2016 do jogador, o dirigente afirmou:

— Foi muito bem ano passado, no Gauchão, no acesso à Série B do Juventude, um dos destaques. Um que, como tantos outros, está vendo nesse momento uma grande oportunidade. Um dos principais valores para fazer parte deste grupo é entender isso.

Ao descrever as possíveis funções que exercerá no time, Roberson falou na capacidade em atuar como centroavante ou mais recuado. Prometendo "batalhar muito" por uma vaga no time, já que entende que para ser titular precisará atuar em nível igual ou superior aos dos companheiros, disse:

— Final do ano com certeza vamos estar comemorando com acesso e vou ter feito um grande ano.



O jogador, no entanto, disse entender a cobrança que haverá por parte da torcida em 2017.



— Todo clube tem uma cobrança, mas pelo fato de o Inter nunca ter caído vai ter uma cobrança a mais. Já estamos bem preparados, focados no que queremos.



