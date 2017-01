Após atividade na academia, Inter faz treino de resistência no gramado do CT

A todo vapor

Após realizar testes físicos na academia do CT Parque Gigante na tarde desta quarta-feira, os jogadores do Inter foram divididos em pequenos grupos e realizaram o primeiro treino de resistência no gramado. A atividade teve orientação do novo preparador físico do clube, Carlos Pacheco, que trabalhou com Zago no Juventude, e que substitui a João Goulart - que havia sido o preparador com Argel, Falcão, Roth e Lisca.



Enquanto a maior parte do grupo dava voltas no campo, os goleiros (com Muriel, que voltou de empréstimo do Bahia, mas que não deverá permanecer no clube) corriam ao lado de Ariel, e William treinava com o coordenador de preparação física Elio Carravetta.



O zagueiro Neris, que será anunciado como novo reforço do Inter, treinou na academia. Em São Paulo, o lateral-esquerdo Uendel se despediu de seus colegas de Corinthians e anunciou que jogará no Inter.

Jogadores do Inter correm no CT Parque Gigante, no primeiro dia de treinos de 2017 pic.twitter.com/wfh6c7Fat1 — Leandro Behs (@Lebehs) January 11, 2017

Jogadores realizam a primeira atividade no campo no CT Parque Gigante @coloradozh @FuteboldaGaucha pic.twitter.com/qHv0jY57y7 — Amanda Munhoz (@amanda_munhoz) January 11, 2017

