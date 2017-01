Atlético-MG desmente interesse no meia Anderson, do Inter

Sem negócio

Fora dos planos do Inter para a temporada, o nome do meia Anderson começa a ventilar em outros clubes, como, por exemplo, o Atlético-MG. Mas, em nota oficial divulgada à imprensa, o Galo disse que tais especulações são mentirosas.

"Diante das inúmeras perguntas ao nosso presidente, ao nosso diretor de futebol e de algumas matérias irresponsáveis, afirmamos: não estamos interessados no Anderson do Internacional. Todos sabem que é filosofia do clube não comentar especulações. Mas o fato é que algumas informações absolutamente mentirosas têm passado do limite", declarou o clube.

Horas antes da publicação, porém, o vice-presidente do Inter, Roberto Melo, revelou a existência da negociação.



— A proposta chegou para nós. O Anderson está analisando. É por empréstimo, mas com opções de compra — comentou o dirigente.



*LANCEPRESS