Leonardo Oliveira: o Inter começa a moldar seu grupo para a Série B

Inter começa a dar forma para o grupo que terá a espinhosa missão de atravessar a Série B em 2017. A lateral-esquerda e a zaga eram alguns dos mais graves problemas do Inter em 2015. Néris foi confirmado. As conversas com Klaus avançam. Uendel, 28 anos, me parece uma grande solução para o lado esquerdo. Passou sem jogar por aqui em 2010, trazido por Silas para o Grêmio. Saiu para empréstimos seguidos à Ponte Preta, teve sucesso em Campinas e foi comprado pelo Corinthians em 2014.

Por coincidência, tanto no Grêmio quanto no clube paulista, Uendel foi reserva de Fábio Santos. Assumiu como titular de Tite na metade de 2015, quando Fábio se transferiu para o Cruz Azul, do México. Para a lateral direita, confirmando informação trazida aqui na coluna nesta quarta-feira, o Inter define a contratação de Alemão, 26 anos. Ele disputou a reta final do Brasileirão pelo Botafogo, mas pertence ao Bragantino. Estava encaminhado com o clube carioca. Receberia R$ 50 mil mensais e jogaria a Libertadores. Só que o Inter entrou na disputa, ofereceu R$ 85 mil mensais e o convenceu a trocar a competição continental pela Série B.

A direção parece próxima de fechar lacunas do grupo. Mas, na minha ótica, ainda falta um volante mais técnico para fazer parceria a Dourado. Anselmo e Fernando Bob são iguais e tiram do lugar o melhor dos volantes do Inter. Há Fabinho. Mas esse é, no máximo, um reserva com perfil de Série B.