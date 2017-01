Mercado da bola: as novidades desta quinta no futebol brasileiro

Reforços

A dupla Gre-Nal confirmou novidades nesta quinta-feira. O Grêmio teve, além da renovação de contrato de Douglas, o anúncio da contratação do lateral-direito Leo Gomes. Já o Inter oficializou o zagueiro Neris – e está próximo de fechar com o lateral-esquerdo Uendel, do Corinthians.

No futebol nacional, o Palmeiras fechou contrato com o atacante Willian, que estava no Cruzeiro. Veja as movimentações do dia no Mercado da Bola:

