"Como colorado, quero ver meu time na Série A", projeta volante do Inter que subirá ao profissional

Reforço para Zago

A fotografia do Inter em 2017 terá ao menos três figuras de destaque da base: Charles, Iago e Diego. O volante de 20 anos e 1m86cm teve um primeiro teste, sob os olhos de Paulo Roberto Falcão, na temporada passada. Perdeu espaço com a chegada de Celso Roth e à medida em que o time rumava ao descenso no Brasileirão.

Agora, com Antônio Carlos Zago, o gaúcho de Santiago pretende usar a experiência recente das conquistas – e de suas atuações – da Super Copa Gaúcha e José Luiz Barreto para iniciar a temporada em alto nível:

— A expectativa é a melhor possível, de começar uma pré-temporada no Inter. Já estive no ano passado, mas começar do início é diferente. Espero aproveitar as oportunidades e, quando o professor Zago precisar, estarei à disposição — disse, para emendar: — Subi quando o Falcão chegou. Fiz um treino, e ele gostou de mim. O grupo era bom de trabalhar, todo mundo se ajudava em campo, mas os resultados não vinham. Procurei ajudar da melhor maneira.



Charles terá a missão de devolver o Inter à elite. Usará o seu lado torcedor já a partir das 11h desta quarta-feira, quando o grupo se reapresenta no Beira-Rio:

— O Inter nunca esteve na Série B. Haverá muita cobrança da torcida. Mas sempre tem um gostinho a mais para nós, da base. No primeiro ano de profissional, sermos campeões, devolver o Inter à elite, de onde não deveria ter saído. Como colorado, quero ver meu time na Série A também.

De ídolo, Rodrigo Dourado passará a ser companheiro de vestiário ou, quem sabe, parceiro na frente da área. Os passos de Dourado servirão de modelo:

– Gosto muito de ver o Dourado jogar. Sou um fã dele. Assim como o Sergio Busquets, do Barcelona. Esses dois, para mim, são os jogadores nos quais me espelho muito.

Charles foi descoberto pelo Inter em 2015, quando olheiros o viram no Santo Ângelo. Fez a segunda função no meio-campo em grande parte do período em que esteve na base. Ao fim de 2016, pelas competições regionais, o técnico Ricardo Colbachini apostou nele como primeiro volante, atuando de forma mais defensiva na campanha que rendeu dois títulos.



