Danilo Fernandes: "A gente precisa de homens esse ano"

Danilo Fernandes, que conquistou a torcida com suas atuações e também com as cobranças que fez ao grupo colorado depois do rebaixamento em 2016, concedeu a primeira entrevista coletiva da temporada e manteve o discurso. Questionado sobre que tipo de acréscimo a chegada de D'Alessandro pode trazer ao grupo, o goleiro respondeu:



- O D'Ale é uma referência dentro do clube, tem uma história bonita e veio para nos ajudar nessa retomada. Temos muitos jogadores que assumem a responsabilidade, D'Ale, Seijas, Ernando, Paulão, que não fogem da luta. Vai ser um ano em que a gente precisa de todos os jogadores, e quem for chegar tem de ser com este espírito. Vai ser bem complicado e a gente precisa de homens esse ano.



O goleiro falou sobre o que espera para a temporada e a motivação para buscar o retorno à Série A:



– Foi um ano triste pelo que aconteceu. Eu não queria chegar em um clube tão grande como esse e ser marcado como o primeiro time rebaixado na história. Minha motivação vem daí. Eu quero ser marcado por conquistas, por títulos e dar alegrias a essa torcida maravilhosa que a gente tem.



Sobre sondagens e propostas que ele teria recebido de outros clubes, Danilo Fernandes foi enfático:



– Eu não quis nem saber, falei para o meu empresário "nem me conta, porque eu não vou sair por nada". Eu tenho muita coisa para conquistar aqui dentro ainda.