Inter e Barra-SC trocam documentos e direção colorada está perto de anunciar zagueiro 

O Inter está prestes a anunciar o seu segundo reforço para a temporada 2017. O zagueiro Neris, 24 anos, que atuou no Santa Cruz, deve ser apresentado na quarta-feira, quando o grupo colorado retomará os trabalhos no CT do Parque Gigante. O defensor assinará contrato de um ano.

Na última sexta, a direção colorada trocou documentos com o Barra, clube de Santa Catarina controlado pela empresa Rogon, que detém os direitos federativos de Neris. Os catarinenses emprestarão o atleta ao Inter até dezembro, com opção de compra estipulado em contrato.



Se ao final do vínculo o Inter comprar os direitos do jogador, haverá uma renovação automática até dezembro de 2020.

Apesar de ter sido rebaixado com o Santa Cruz e ter feito parte da pior defesa do Brasileirão 2016, Neris tem prestígio com a direção e a comissão técnica do Inter. A eficiência na bola aérea e a qualidade do defensor na saída de bola agradam muito os dirigentes e o técnico Antônio Carlos Zago.

Além de Neris, outro nome analisado para a zaga é o do uruguaio Diego Polenta, do Nacional.

