Inter pode definir contratação de Marcelo Cirino até o final de semana

Mercado

O Inter poderá ter um novo atacante até o final de semana. Marcelo Cirino está próximo de ser anunciado como o primeiro reforço de peso do clube para a temporada. Pelo atacante de 24 anos, a direção colorada fechou mais uma das três pontas da negociação: encaminhou com o Flamengo a troca do zagueiro Réver por parte da dívida do clube com o Grupo Doyen, detentor de 50% dos direitos de Cirino — os demais 50% pertencem ao Atlético-PR —, e que corresponde a cerca de R$ 12 milhões.

Leia mais:

Tite destaca grandeza do amistoso com a Colômbia e chances para convocados

Com quatro atletas da dupla Gre-Nal, Tite convoca Seleção para amistoso contra a Colômbia

Chapecoense fará reunião com familiares das vítimas para esclarecer doações recebidas



A primeira ponta, foi acertar salários com o jogador. Agora, o Inter partirá para a terceira e última etapa da transação para contratar Marcelo Cirino: o Grupo Doyen. Além disso, o acerto final ainda depende do pagamento de comissões a empresários. Há otimismo no ar e a contratação poderá ser definida até o domingo.

Inter e a Doyen Sports Investment, um fundo de investimentos sediado na ilha de Malta, têm uma boa relação desde a venda de Leandro Damião, ao final de 2013. O grupo conversa com o Inter e analisa se aceita a transferência da dívida do Flamengo para os gaúchos.

Conforme o acordo da negociação que levou Cirino à Gávea, ao final de 2014, os cariocas deveriam pagar ao Doyen 3,5 milhões de euros (ou R$ 12 milhões) por 50% dos direitos do atacante, ao final do empréstimo, em dezembro de 2017. O Inter ainda negocia para reduzir esse valor. Mas o alvo colorado para o ataque segue sendo Marcelo Cirino.

* ZH Esportes