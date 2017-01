Com quatro atletas da dupla Gre-Nal, Tite convoca Seleção para amistoso contra a Colômbia 

"Jogo da Amizade"

O técnico Tite convocou nesta quinta-feira a Seleção Brasileira que vai enfrentar a Colômbia no "Jogo da Amizade" da próxima quarta-feira, em partida que terá sua renda revertida às famílias das vítimas do voo da Chapecoense. São quatro jogadores da Dupla Gre-Nal que integram a lista. Geromel, Walace e Luan, do Grêmio e Danilo Fernandes, do Inter, foram chamados. Paulo Paixão, que perdeu um filho na tragédia, foi chamado para compor a comissão técnica da Seleção na partida.

A lista é composta apenas por atletas que atuam no Brasil. São jogadores que vinham sendo chamados para a Seleção, aliados à destaques do Campeonato Brasileiro do ano passado.

O preparador físico da Seleção Brasileira, Fabio Masseredjan, destacou que a comissão técnica de Tite conversou com todas as equipes dos atletas para avaliar as situações físicas dos atletas, uma vez que eles iniciaram a pouco tempo a pré-temporada.

— Nós contactamos os preparadores das 13 equipes dos atletas selecionados. Avaliamos 48 atletas e chegamos à nossa interpretação dos atletas.

O viés solidário da partida também foi exaltado pelo técnico da Seleção:



- Eu quero ampliar nesse simbolismo, novamente um gesto de carinho, falamos com o Pekerman ontem. Fiz questão de agradecer a ele, ao povo colombiano, de ele aceitar o jogo, de ser uma forma de homenagem à Chapecoense e de retribuir o carinho com o povo colombiano. É grandeza, eu sei o grau de competitividade. Eles, engajados em outros projetos, início de ano, problemas de lesão. Usar os 22, 23 jogadores está na pauta para preservar a saúde. Convergimos de que o resultado pouco importa, humanamente. Se tivesse um jogo que eu entrasse que sentisse que não tivesse equipe vencedora, se fosse empate, esse seria o jogo. Agradeço a ele, amplio para todas as outras pessoas.

A partida às 21h45 quarta-feira será disputada no Engenhão e terá a renda revertida para as famílias dos atletas, comissão técnica e demais integrantes da Chapecoense.

A lista:

GOLEIROS

Alex Muralha - Flamengo

Danilo Fernandes - Inter

Weverton - Atlético-PR

ZAGUEIROS

Geromel - Grêmio

Luan - Vasco

Rodrigo Caio - São Paulo

Vitor Hugo - Palmeiras

LATERAIS

Fabio Santos - Atlético-MG

Fágner - Corinthians

Jorge - Flamengo

Marcos Rocha - Atlético-MG

MEIAS

Camilo - Botafogo

Diego - Flamengo

Gustavo Scarpa - Fluminense

Henrique - Cruzeiro

Lucas Lima - Santos

Rodriguinho - Corinthians

Walace - Grêmio

William Arão - Flamengo

ATACANTES

Diego Souza - Sport

Dudu - Palmeiras

Luan - Grêmio

Robinho - Atlético-MG

*RÁDIO GAÚCHA