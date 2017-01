Novo preparador físico do Inter também é o braço direito de Zago 

Pré-temporada

Antônio Carlos Zago não fez muitas exigências ao assinar como técnico do Inter. Um dos poucos pedidos foi contar na sua comissão técnica com dois profissionais que há anos o acompanham: o auxiliar e ex-volante, Marcos Aurélio Galeano, mais o preparador físico Carlos Pacheco, 53 anos. O Inter é o sexto clube de Pacheco ao lado de Zago. Se conheceram no São Caetano, em 2009, na primeira experiência de Antônio Carlos como técnico, depois, trabalharam juntos no Palmeiras (2010), no Vila Nova-GO (2011), no Audax (2011), de novo no São Caetano (2012) e no Juventude (2015).

Leia mais:

Sem Muriel e Jacsson, Inter define grupo para a pré-temporada em Viamão

Zé Victor Castiel: "Solução que vem da base"

Inter enfrenta o Corinthians por uma vaga às quartas na Copa São Paulo



Mas Pacheco nem sempre trabalhou com Zago. O preparador físico, que segue a escola de Paulo Paixão, com quem trabalhou no Palmeiras de Felipão, campeão da Libertadores e vice-Mundial, também passou por Criciúma, Atlético de Sorocaba e Rio Claro. Ele é o primeiro preparador físico contratado pelo Inter desde Fernando Pignatares, o urguaio que era o profissional de confiança do técnico Diego Aguirre. Substitui João Goulart, que havia trabalhado com Argel Fucks, com Paulo Roberto Falcão, com Celso Roth e com Lisca, até ser demitido, na semana passada, antes da reapresentação do time para a pré-temporada. Carlos Pacheco costuma conquistar o grupo de jogadores com o seu método de trabalho: sempre com bola. E é um dos "braços direitos" de Zago.

— Já há algum tempo faço este trabalho, e isso possibilita termos um bom entrosamento nos trabalhos. Este é o planejamento. Procuramos desenvolver qualidades que serão importante também para a parte física — comentou Pacheco, ao falar sobre os treinos físicos com bola.

Trabalhou com os seguintes treinadores: Carlos Alberto Silva, Celso Roth, Luiz Felipe Scolari, Márcio Araújo, Valdir Espinosa, Wanderley Luxemburgo, Emerson Leão e Antônio Carlos Zago

Clubes

1986 — Nacional Atlético Clube (juvenil)

1986 a 1989 — Portuguesa (Juniores)

1990 a 1995 — Palmeiras (Juniores e Coordenador de Futebol Amador)

1995 a 1999 — Palmeiras (auxiliar de preparação física do profissional)

2000 a 2001 — Palmeiras (preparador físico do profissional)

2002 — Portuguesa

2003 a 2005 — Palmeiras B

2006 — Portuguesa

2007 — Rio Claro

2007 a 2008 — Palmeiras B

2008 a 2010 — São Caetano

2010 — Palmeiras

2011 a 2013 — São Caetano

2014 — Criciúma

2015 a 2016 — Juventude

2017 — Inter

Conquistas

2007 Torneio Internacional Bellinzona (Suíça)

2005 Acesso a Serie A-2 Paulista

2004 Campeão Paulista sub-20

2000 Campeão da Copa dos Campeões

2000 Campeão do Torneio Rio-São Paulo

1999 Vice-Campeão Mundial

1999 Campeão Copa Libertadores

1998 Campeão Copa Mercosul

1998 Campeão da Copa do Brasil

1996 Campeão Paulista

* ZH Esportes