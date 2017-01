Roberson e Diego ganham espaço no ataque do Inter nos primeiros testes de Zago

Pré-temporada em Viamão

Pelo segundo dia consecutivo, o treino do Inter serviu pra dar uma ideia de equipe para os primeiros jogos da temporada. No trabalho realizado em Viamão na manhã desta quarta-feira, o técnico Antônio Carlos Zago mais uma vez trabalhou com um esboço de formação de time.



Na atividade, duas equipes se enfrentavam em campo reduzido. Em uma delas, a defesa titular, com Danilo Fernandes; Ceará, Neris, Ernando e Uendel. O lateral-esquerdo apareceu pela primeira vez no time principal. À frente desta linha defensiva apareciam Rodrigo Dourado e Anselmo. Na outra equipe, a base do que deve ser o sistema ofensivo. Logo após os volantes Eduardo Henrique e Fernando Bob, foi posicionada uma linha com Diego, D'Alessandro e Seijas. Roberson aparecia como atacante de referência.



No trabalho de terça, Diego e Roberson também foram testados na maior parte do tempo entre os titulares. Seijas e D'Alessandro atuaram sempre juntos no time de cima. Fabinho, com uma tendinite no pé esquerdo, e Valdívia, que se recupera de uma pancada no tornozelo direito foram os desfalques.



