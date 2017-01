Leandro Behs: "A temporada 2017 deverá servir para que o Inter ouse ao máximo" 

Opinião

A temporada 2017 será de inovações no Beira-Rio. Com a queda para a segunda divisão, a nova direção do Inter se permitirá ser mais ousada que em anos anteriores. Sobretudo na aproximação ao associado. Como boa parte dos movimentos nessa área já foram realizados no ano passado (há a necessidade de tomar medidas com até um ano de antecedência junto a fornecedores), muitas medidas deverão ser adotadas para o segundo semestre.

Duas delas estão na camisa colorada. Através do marketing, liderado pelo vice-presidente Gildo Sibemberg, o clube estuda colocar sob o escudo a frase-tema desta temporada: "Nada vai nos separar" (bem como está na foto acima).

O slogan, que já é utilizado nos banners oficiais das entrevistas coletivas, poderá também ornamentar o escudo na camisa do Inter. Como o material para o começo da temporada já estava definido, é possível que a frase, que abraçará o escudo, em uma espécie de acolhimento da torcida ao time e ao clube nos desafios de 2017, fique para o segundo semestre. Justamente quando a equipe mais precisará de apoio: na campanha da Série B.

Além disso, o terceiro uniforme, na coleção de meio de ano, da temporada 2017/2018, poderá apresentar novidades, saindo de cena o já óbvio uniforme branco e vermelho. Há boas chances de uma terceira cor ser incluída na terceira camisa, algo como um cinza ou grafite – a mudança também depende da concordância da Nike e do Banrisul, o patrocinador master do clube.

Em 2014, por causa da Copa no Brasil, a Nike fez uma camisa amarela — para os colorados e para todos os seus demais afiliados no Brasil. Em tempos passados, o Inter ousou com uma camisa dourada como uniforme número 3 — em 2009, em homenagem ao centenário do clube. E, em tempos mais passados ainda, 2000, uma cinza, com a faixa vermelha.

A temporada de 2017 é para que o Inter ouse. Ousando, ficará fácil chegar aos sonhados 140 mil sócios em dia ao final do ano.

