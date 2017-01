Leonardo Oliveira: mergulho na história do Inter para definir um DNA

Opinião

Um trabalho minucioso está em fase final de elaboração pelo analista de desempenho e auxiliar técnico Maurício Dulac. Desde que voltou ao Inter, em dezembro, ele pesquisou jogos dos grandes times da história recente do Inter. Aqueles que foram campeões, como os da década de 1970 e os dos anos 2000, e os que fizeram grandes campanhas, como o Inter de Muricy em 2005 e o de Celso Roth em 1997.



A ideia é esquadrinhar esses times, apontar as virtudes que tinham em comum e resgatar o DNA do clube. Segundo o analista de desempenho, todas elas marcavam forte, mas, com a bola, jogavam com qualidade técnica. Esse mesmo trabalho foi feito por ele na CBF. Todas as Seleções usadas nas Copas foram estudadas às minúcias. Principalmente a de 1982, que encanta Tite. A pesquisa que Dulac faz no Beira-Rio ficará como um documento para o Inter. A ideia é redescobrir o DNA do futebol do clube.