Segundo dia de treinos do Inter tem a presença de Anderson

A manhã desta quinta-feira no CT Parque Gigante foi de testes físicos e clínicos para os jogadores. Divididos em grupos, os atletas se revezavam entre atividades no gramado e no vestiário. Os primeiros a aparecer no campo foram Ceará, Valdívia e Ernando, correndo sob orientação da preparação física. Na sequência, em um segundo grupo, o destaque foi a presença de Anderson entre os atletas.

Ainda que tenha trabalhado com os demais jogadores, o meia está fora dos planos da direção e da comissão técnica para este ano. Anderson e William seguirão treinando no CT e não integrarão a delegação na sequência da pré-temporada no hotel Vila Ventura.

A programação do Inter prevê treinos em Porto Alegre até a tarde de domingo. Na sequência, o grupo vai para Viamão, onde segue trabalhando até o dia 25. Neste período, vão ocorrer dois jogos-treino, sempre em Viamão: no dia 21, um sábado, contra o Inter de Lajes; e na terça-feira, 24, contra o Tubarão.

