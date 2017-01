Sem Heliardo, Brasil de Pelotas vai atrás de Cassiano do Inter 

Interesse

O Brasil de Pelotas estava acertado com o atacante Heliardo, artilheiro do último Gauchão pelo São José. Faltando pouco para a viagem do atleta rumo a Pelotas, porém, surgiu uma proposta de Portugal, e o jogador recuou na negociação com o Xavante. Com isso, o técnico Rogério Zimmermann e a direção de futebol voltaram ao mercado na busca de um centroavante.

O nome escolhido é o de Cassiano, do Inter. De acordo com a Rádio Universidade, de Pelotas, o empresário de Cassiano se reúne nesta semana com a nova direção colorada para negociar a liberação do atleta para o Brasil.

Cassiano fez 20 jogos e marcou dois gols pelo Goiás, time que defendeu em 2016.

*RÁDIO GAÚCHA