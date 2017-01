Allione recusa ofertas de brasileiros e deseja jogar no River Plate

Problema

O Palmeiras é o clube que mais se mexeu nas férias do futebol brasileiro para reforçar seu elenco. O atual campeão brasileiro já confirmou cinco reforços para 2017 — e está perto de acertar com Felipe Melo. A diretoria, no entanto, vive uma dor de cabeça com um jogador que não faz parte dos planos.

O meia Agustín Allione, 22 anos, perdeu espaço no elenco alviverde na temporada passada. Ele disputou apenas 22 jogos — e ficou marcado pela expulsão contra o Grêmio na Copa do Brasil, no jogo que eliminou o Palmeiras. O clube pretende negociá-lo e recebeu sondagens de outros brasileiros. O problema é que o argentino bateu o pé: ele deseja jogar no River Plate.

Leia mais:

Chapecoense anuncia a contratação de ex-centroavante do Inter

Cria da base da Chapecoense, ex-zagueiro do Grêmio comemora retorno na reconstrução do clube

Desenho Tático: as inovações do Chelsea que impulsionaram a arrancada no Inglês



De acordo com a ESPN Brasil, Grêmio, Inter e Bahia consultaram o Palmeiras a respeito de Allione. O meia, porém, afirmou que pretende voltar ao seu país natal. A diretoria palmeirense não quer reforçar um rival na Libertadores, como é o caso do River Plate, e busca alguma alternativa para um destino ao jogador, que tem contrato até o final de 2019.

*ZHESPORTES