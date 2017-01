Cria da base da Chapecoense, ex-zagueiro do Grêmio comemora retorno na reconstrução do clube

Revelação

Aos 27 anos, Douglas Grolli talvez tenha feito a sua melhor temporada da carreira. Foi titular em grande parte dos jogos da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, fez gols e chamou a atenção de alguns clubes. Criado nas categorias de base da Chapecoense, o jogador que pertence ao Cruzeiro pediu para ser emprestado ao Índio Condá.

- Quando eu cheguei em Chapecó para o velório, eu pedi ao Cruzeiro para voltar. Foi um interesse mútuo e eu fiquei muito feliz com este retorno. Eu nasci aqui e é bom poder ajudar e participar deste momento de reconstrução, revelou o zagueiro em entrevista ao Estúdio Gaúcha.

Leia mais:

Para ser potência até 2050, China quer aliar contratações milionárias e construção de campos de futebol

Libertadores, Copa das Confederações, atletismo: o que será notícia no esporte em 2017

Belga Witsel é mais um a assinar com o futebol chinês



Ele vai se juntar a diversos jogadores que estão sendo contratados pela equipe catarinense, afinal, praticamente todo o elenco acabou falecendo na tragédia que chocou o mundo inteiro. Nomes como o do goleiro Elias (ex-Juventude), o do volante Moisés (ex-Grêmio) e os dos atacantes Dodô (ex-Atlético-MG), Wellington Paulista (ex-Fluminense) e Rossi (ex-Goiás) já foram confirmados.

- É uma situação atípica voltar por um motivo destes. Sempre houve o interesse de voltar, mas nunca imaginei que fosse numa situação tão pesada. A intenção é fazer um grande ano, que a gente possa representar os amigos que se foram da melhor maneira possível. São muitas competições importantes, Libertadores, Recopa... A gente espera fazer uma equipe bem competitiva para que o clube consiga continuar com o crescimento que vinha tendo nos últimos anos, disse o zagueiro.

Campeão catarinense com a equipe em 2011, Douglas Grolli espera repetir o sucesso na temporada de 2017. Com o título da Sul-Americana, a equipe garantiu presença em - no mínimo - 71 partidas na temporada.

- Chegar num clube e ter só dois jogadores é bem complicado, até para a comissão técnica. O clube tem pelo menos 71 jogos garantidos na temporada. É um trabalho bem difícil para a comissão. Espero que dê tudo certo e que nós possamos fazer o melhor possível dentro de campo, falou o defensor.