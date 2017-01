Belga Witsel é mais um a assinar com o futebol chinês

Dinheiro sem fim

A China continua sua ofensiva no futebol mundial. O meio campista belga Axel Witsel, que jogava no Zenit São Petersburgo, assinou pelos próximos quatro anos com o Tianji Quanjian FC, no qual receberá 18 milhões de euros anuais.



O jogador, que completa 28 anos no próximo dia 12, vai ser incorporado de maneira imediata em seu novo clube, que é treinado pelo ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, campeão do mundo e vencedor da Bola de Ouro em 2006.Formado no Standard de Liège, Witsel passou por Benfica e Zenit antes de se aventurar no futebol asiático. Witsel já disputou 71 jogos e marcou sete gols pela seleção belga, mas a escolha de jogar no campeonato chinês levanta dúvidas para as próximas convocações.

A contratação pelos chineses afastou Witsel da Juventus. O clube italiano estava interessado no belga, mas agora já volta seus euros para Luiz Gustavo, volante da Seleção na Copa de 2014.

Os clube da Super Liga chinesa já gastaram mais de 400 milhões de euros na compra de jogadores em 2016, reflexo do desejo do governo chinês em transformar o país em uma potência do esporte até 2050.