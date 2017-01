Oscar é recepcionado por torcedores na China: "Estou muito contente" 

Mercado chinês

O meia Oscar foi recepcionado nesta segunda-feira por torcedores do Shanghai SIPG no aeroporto da cidade. O jogador que custou 60 milhões de euros, foi recebido com uma grande faixa com seu nome e atendeu aos fãs que por lá estavam.

Leia mais:

Boca Juniors busca atacante do Benfica para substituir Tevez

Philippe Coutinho é eleito o melhor brasileiro na Europa

Cristiano Ronaldo diz que dinheiro não é sua maior motivação



Na China, o brasileiro vai atuar com os compatriotas Hulk e Elkeson. Darío Conca que está inscrito na Liga deve ceder seu lugar ao ex-jogador do Chelsea.

No Twitter, Oscar postou que estava "muito contente", logo após o desembarque. Nas próximas semanas, o mesmo aeroporto vai receber Carlos Tévez, que vai atuar no Shanghai Shenhua e foi contratado por 40 milhões de dólares.

*RÁDIO GAÚCHA