Sem Neris e Paulão, Zago relaciona 19 jogadores para estreia do Inter 

Os escolhidos

Um dos principais reforços do Inter para a temporada 2017 e um dos líderes do grupo colorado em 2016 são as principais ausências do time para a estreia no Gauchão. Os zagueiros Neris e Paulão foram deixados de fora pelo técnico Antônio Carlos Zago da viagem para a Serra e não estão concentrados para o jogo contra o Veranópolis, neste domingo, às 17h, no estádio Antônio David Farina.

Em vez dos dois defensores, o treinador preferiu levar os titulares Eduardo e Ernando e também os reservas Klaus, recém-contratado, Leo Ortiz, promovido das divisões de base.

A delegação colorada está concentrada em Nova Prata, situada a 20 quilômetros de Veranópolis. Com 19 jogadores relacionados, o grupo desembarcou na Serra no final da tarde deste sábado. O deslocamento para o estádio será apenas horas antes da partida, no domingo.

A principal novidade no time é o garoto Diego. Aos 21 anos, o jovem atacante foi a grande surpresa dos trabalhos de Antônio Carlos na pré-temporada. A defesa, no entanto, é o único setor que está definido. Os atletas Ceará, Eduardo, Eduardo e Uendel compõem, ao menos neste início de temporada, a linha defensiva titular da equipe.

O provável time para o jogo contra o Veranópolis terá: Danilo Fernandes; Ceará, Eduardo, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo (Fernando Bob), D'Alessandro e Diego; Roberson e Aylon (Nico López). Também estão relacionados o goleiro Marcelo Lomba, os zagueiros Leo Ortiz e Klaus, o volante Charles, os meias Seijas e Andrigo e o atacante Brenner.

*RÁDIO GAÚCHA