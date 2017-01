Volantes falam sobre treinos de Zago: "Prioriza a posse de bola"

Início das atividades

Aos poucos, os jogadores do Inter começam a ser apresentados ao estilo dos treinamentos de Antônio Calos Zago. Apesar de as atividades com bola terem começado há poucos dias, os volantes Fernando Bob e Eduardo Henrique já percebem o estilo de jogo do treinador colorado.



– Pelo trabalho que tem apresentado, dá para ver que Antônio Carlos prioriza posse de bola, tem sido importante para sabemos o estilo de jogo que ele quer, para chegarmos no jogo e darmos o nosso máximo – disse Fernando Bob, em entrevista na tarde desta segunda-feira, antes da atividade no Vila Ventura, em Viamão.



– Professor Antônio Carlos está fazendo um trabalho bom conosco, é bem melhor do que ficar só correndo – completou Eduardo Henrique.



Leia mais:

Sem Muriel e Jacsson, Inter define grupo para a pré-temporada em Viamão

Inter enfrenta o Corinthians por uma vaga às quartas na Copa São Paulo



O volante ex-Atlético-MG chegou ao Inter no segundo semestre de 2016, com o aval do ex-vice de futebol Fernando Carvalho. Foi alçado à titular e, diante do Santa Cruz, foi expulso em uma partida que era decisiva para somar pontos e seguir na busca contra o rebaixamento, o que não aconteceu já que o jogo terminou em 1 a 1 e o time caiu para a Série B.



Sobre um possível rodízio que o preparador físico, Carlos Pacheco, indicou que Zago faria por conta do grande número de competições que o Inter disputará, Eduardo Henrique falou da experiência que teve com Diego Aguirre, ainda no time mineiro:



– A gente sempre quer estar atuando. Trabalhei com o Aguirre no Atlético-MG. Eu achava bom, mas se depender de mim, quero jogar sempre – disse o volante.



* ZHESPORTES