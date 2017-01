Wolfsburg oferece 3 milhões de euros por William, mas Inter quer o dobro

Pede mais

Uma proposta de R$ 10,5 milhões chegou ao Beira-Rio por William. O Wolfsburg-ALE negocia com o Inter desde o fim de dezembro para levar o lateral-direito ao futebol alemão. A direção colorada, no entanto, exige pelo menos R$ 20 milhões para ceder o seu jogador no início deste ano.



O processo da saída de William foi acelerado devido à falta de acerto entre o clube, o jogador e o empresário. Com contrato até maio de 2018, o camisa 2 poderia assinar um pré-contrato no meio do ano.



Leia mais:

William não renova e Inter deve negociá-lo por 6 milhões de euros

Prestes a se reapresentar no Inter, Ceará acompanha goleada história do PSG com o filho



E, para que ele não saia de Porto Alegre sem custo, o Inter passou a cogitar a transferência imediata do jogador, o que facilitaria ainda na vinda de reforços para o time de Antônio Carlos Zago.



* ZHESPORTES