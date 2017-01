William não renova e Inter deve negociá-lo por 6 milhões de euros

Nos passos de Alisson

William seguirá os passos de Alisson. O lateral-direito não aceitou antecipar a renovação de contrato com o Inter e, assim como o goleiro, será negociado com o futebol europeu. Aos 20 anos, apenas dois deles como titular no Beira-Rio, William tem contrato com o clube até maio de 2018. Deverá ter a sua venda confirmada ainda em janeiro, por cerca de 6 milhões de euros (R$ 20,2 milhões). O destino será a Europa, mas o nome do comprador ainda é mantido em sigilo. A transação está em andamento porque Inter e os representantes do jogador não chegaram a um acordo.

Assim, para evitar perder o atleta sem nada receber no ano que vem, o clube está optando pela transferência. Com esse aporte de dinheiro, a direção poderá ir ao mercado com um poder maior de compra, a fim de reforçar o elenco de 2017. Inclusive buscando um novo lateral-direito.

Ao final de 2015, Alisson viveu um caso semelhante. Com vínculo somente até 9 de novembro de 2016, o goleiro não quis renovar o seu contrato com o Inter. Dono de 50% dos direitos econômicos de Alisson – o restante pertencia ao empresário do goleiro, Zé Maria, que detinha 40% dos direitos, e ao próprio Alisson, que possuía os demais 10% –, o Inter aceitou vendê-lo à Roma por 5 milhões de euros (R$ 21,1 milhões, à época).

Depois de ter de vender o goleiro titular da Seleção Brasileira para não perdê-lo de graça, o Inter agora negociará um de seus campeões olímpicos, pelo mesmo motivo.

