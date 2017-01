Inter vence o São José dos Campos e fecha primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento 

Pelo grupo 20

O Inter chegou à terceira vitória em três jogos e encerrou a primeira fase da Copa São Paulo com 100% de aproveitamento e na liderança do grupo 20. Na manhã deste domingo, a equipe colorada venceu o São José dos Campos por 3 a 1 no Estádio Martins Pereira.

Com a vaga à próxima fase já assegurada, o Inter foi a campo poupando titulares. Os gols colorados foram marcados por Bruno José, Mila e Vitinho. Gustavo descontou para o time paulista.

O técnico Carlos Leiria mandou a campo Kevin, Desailly, Gabriel Mentz, Izael (Roberto) e Reverson; Elias (Valdemir), João e Bruno José (Vitinho); Luis Felipe (Matheus Maurício), Mila (André) e Pedro Lucas.

Na segunda fase da Copinha, o Inter vai encarar o segundo colocado do grupo 19. Os possíveis adversários da equipe colorada são Ceará, Taboão da Serra e Madureira.

Aimoré eliminado

No primeiro jogo do dia na Copa São Paulo, o Aimoré foi eliminado após empatar com o Mogi Mirim, também pelo grupo 20. As duas equipes ficaram no 3 a 3 no Estádio Martins Pereira.

Assim, o time gaúcho encerrou sua participação na competição em terceiro lugar no grupo, com dois pontos conquistados. O São Jose, eliminado pelo Inter, ficou na última colocação da chave.

