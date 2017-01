Zagueiro do Santa Cruz-PE pode ser o novo reforço do Inter para 2017 

Mercado

Enquanto a pré-temporada não se inicia, o Inter segue no mercado. Ao que tudo indica, depois de anunciar o atacante Roberson, o Inter vai agora atrás de um zagueiro. Se há demora em fechar com Klaus, do Juventude, o Inter estaria por definir a contratação de Hueglo Neris (na foto, marcando William), zagueiro que pertence ao Barra-SC, e que desde 2015 defendeu o Santa Cruz-PE.

Natural de Tucuruí-PA, Neris tem 24 anos de idade e 1m92cm de altura. Sem receber salários do Santa Cruz há três meses, o jogador foi sondado pelo Sport e pelo Fluminense. O Inter, porém, é quem estaria perto de anunciá-lo como reforço. No Brasileirão, Neris foi titular nas duas partidas contra o Inter: na vitória por 1 a 0, em Recife, e no empate em 1 a 1, no Beira-Rio.

– Neris é um zagueiro veloz, que tem boa recuperação, e que é muito bom na bola aérea. Sempre foi titular no Santa Cruz, ao lado do Danny Morais. Estava fazendo um bom Brasileirão, até se machucar (uma antiga lesão muscular na coxa direita) e ficar fora por mais de um mês. Quando retornou, o time já estava se encaminhando para o rebaixamento. É um zagueiro promissor – disse Marcos Leandro, repórter do Jornal do Commercio, de Recife.

Antes de defender o Santa Cruz, Neris havia passado pelo Brusque, Camboriú, Avaí e Metropolitano.

