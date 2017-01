Zagueiro Neris deve ser a novidade na reapresentação do Inter

Reforço

O Inter deverá ter duas caras novas na reapresentação do elenco, na manhã desta quarta-feira, no CT Parque Gigante: Roberson e Neris. O atacante do Juventude teve a sua contratação oficializada ainda no ano passado. Já o zagueiro de 24 anos, do Barra-SC, que disputou o Brasileirão pelo Santa Cruz-PE, está com o acerto encaminhado com o Inter. Ficará até 31 de dezembro no Beira-Rio, com possibilidade de compra dos direitos econômicos e renovação de contrato por mais dois anos.

No Beira-Rio, Neris é considerado um jogador rápido e, sobretudo, com boa saída de bola. Essa última, uma exigência da qual o técnico Antônio Carlos Zago não abre mão.

* ZH Esportes