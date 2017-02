Adversário do Inter na estreia da Copa do Brasil prestará homenagem para a Chapecoense

Solidariedade

A partida válida pela Copa do Brasil que marcará a estreia do Inter na competição terá homenagens para a Chapecoense. Isso porque o Princesa do Solimões, adversário da equipe de Antônio Carlos Zago, não conseguiu prestar sua solidariedade em relação à tragédia que matou 71 pessoas, entre elas jogadores e dirigentes da equipe de Chapecó e jornalistas.



– Como a tragédia com o voo da Chapecoense ocorreu depois que o nosso Estadual havia terminado, não tivemos chances de homenageá-los. E faremos agora, em um jogo de interesse nacional, contra o Inter – disse Modesto Alexandre, presidente do Princesa do Solimões.



A camisa da equipe do Amazonas levará o escudo da Chapecoense na parte central. Os atletas devem, ainda, jogar com uma braçadeira preta, fazendo referência ao luto.



