Agora no Coritiba, Anderson diz: "Espero fazer história no clube"

Anderson já parece à vontade no Coritiba. Emprestado pelo Inter até o final da temporada, o meia disputará a Copa do Brasil, o Campeonato Paranaense e o Brasileirão da Série A. Depois, ao final do ano, poderá retornar ao Beira-Rio, onde tem contrato até janeiro de 2019. Enquanto o meia estiver no Paraná, o Inter bancará R$ 250 mil mensais, o que representa 50% de seus vencimentos. O restante será pago pelo Coritiba.



Anderson fala de sentimento de "até logo" pelo Inter e projeta "2017 fantástico" no Coritiba



Assim que Anderson assinou com o Coritiba, o clube publicou o seguinte texto:



Com bagagem vitoriosa, meio campista assina com Coritiba até o final do ano

Anderson começou sua carreira no futebol bem cedo. Aos oito anos ele já estava jogando nas categorias de base do Grêmio e, com apenas 16 anos, vestindo a camisa profissional do time. Pela equipe gaúcha, conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B, em 2005, primeiro de muitos títulos na carreira. Ele foi considerado o melhor jogador da competição.

Aos 27 anos, o meio campista, que é natural de Porto Alegre, já vestiu a camisa de times internacionais, como Porto e Manchester United. Pelo time inglês, garantiu um Mundial de Clubes da Fifa, uma Liga dos Campeões da UEFA, além de ser vitorioso por quatro vezes no Campeonato Inglês.

O último clube pelo qual o atleta atuou foi o Internacional, no qual conquistou o Campeonato Gaúcho. Feliz pelo desafio de vestir a camisa do Coritiba, o campeão conversou com a TV Coxa, na Central de Sócios da sua nova casa.

– Estou muito feliz por estar aqui, pela oportunidade de vestir esta camisa. Com certeza espero fazer história no clube – disse o jogador.

