Alemão sofre pancada, deixa o treino mais cedo e é dúvida para partida do Inter pela Copa do Brasil

Uma baixa no treino desta segunda-feira pode dar dor de cabeça para Antônio Carlos Zago montar o Inter que enfrenta o Oeste, pela Copa do Brasil. O lateral-direito Alemão sofreu uma pancada no tornozelo direito, em uma disputa de bola com Léo Ortiz, e deixou a atividade mais cedo.



Os demais atletas que iniciaram a partida diante do Passo Fundo realizaram um trabalho de recondicionamento físico no gramado. Durante a atividade, os reservas participaram de um trabalho tático orientado por Antônio Carlos Zago. Nesta atividade, estavam os titulares preservados no final de semana: Alemão, Uendel, Rodrigo Dourado e D'Alessandro. O lateral-direito será reavaliado e é dúvida para a partida contra o Oeste, nesta quarta-feira.



Com dores na coxa direita, o zagueiro Klaus, que não atuou no final de semana, mais uma vez, ficou de fora do treino da tarde. O jogador realizou tratamento no vestiário e o seu retorno ao time não está garantido.

Após ter ficado de fora dos últimos treinos, o zagueiro Neris fez exame de imagem que não detectou lesão na coxa esquerda. Recuperado, o jogador voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira.

Pressionado pela campanha ruim no Gauchão, o Inter joga por uma vitória simples para seguir adiante na Copa do Brasil. Um empate leva a definição para os pênaltis. Derrota elimina o colorado.



