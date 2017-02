Torcedores picham postes em frente ao CT do Inter e pedem saídas de Paulão e Ernando

Protesto

Dois postes em frente ao CT Parque Gigante amanheceram pichados pelos torcedores. O protesto é contra dois jogadores: Paulão e Ernando.Os postes foram pichados com os dizeres "Fora Paulão" e "Fora Ernando" em tinta da cor preta.

Ernando e Paulão sofrem a consequência do rebaixamento colorado em 2016. Contra o Passo Fundo, eles formaram a dupla de zaga do Internacional no empate em 2x2, no Vermelhão da Serra.



Os funcionários do Inter apagaram as pichações na tarde desta segunda-feira.



