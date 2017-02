Zago diz que jogadores ficaram "arrasados": "Preferia ter perdido por 1 a 0 a empatar assim"

Lamentos

O empate sofrido já nos acréscimos para o Passo Fundo "arrebentou" o vestiário do Inter e deixou os jogadores "arrasados". A constatação foi de Antônio Carlos Zago: ao falar sobre o 2 a 2 no Vermelhão da Serra, neste domingo – que manteve o time sem vencer no Gauchão e à beira da zona de rebaixamento –, o técnico disse que preferia até mesmo perder o jogo a levar o segundo gol do jeito que foi, no final.

– Por tudo aquilo que vem acontecendo na cabeça dos jogadores, preferia ter perdido por 1 a 0 do que ter virado e levado o empate no final. Isso arrebentou com os caras, eles estão arrasados. Mas isso é o ano do Inter. É um ano atípico na história do clube, temos que passar pelas adversidades, e somos nós que vamos trabalhar em busca de um horizonte melhor. Estamos fazendo uma força muito grande, mas os resultados não estão aparecendo. Uma hora eles vão ter de aparecer. A bola que bate na trave vai ter que entrar, a sorte tem que estar do nosso lado – disse o treinador colorado.

Confira as respostas de Zago na coletiva:

Levar o empate com o gol no final

"Foi circunstância, mas aconteceu, e isso foi o pior. Principalmente por ser no finalzinho do jogo. São coisas que acontecem. Sabemos da necessidade de conquistar os pontos, principalmente porque o Gauchão é um campeonato curto, com apenas 11 jogos. Foram três empates e uma derrota dentro de casa. A equipe, no primeiro tempo, deixou a desejar, e foi o jogo em que nós mais erramos taticamente. Não tivemos a pegada do segundo tempo. No intervalo corrigimos, voltou melhor, mas sofremos muito. O Passo Fundo foi mais intenso, principalmente quando esteve atrás do placar, e chegou no empate no gol em uma circunstância que acontece. Não podemos mais deixar escapar os pontos, vamos ter que correr atrás. Vai ser um ano difícil, e vamos ter que correr."

Confiança no trabalho feito até agora

"Estamos tranquilos, pois todo o trabalho que fizemos até agora – é até difícil falar isso porque os resultados não apareceram –, mas fizemos tudo. O grupo vem da queda à Série B, com a moral lá embaixo, e estramos trabalhando com conversas, chamando atenção, tentando de tudo. É importante seguirmos na mesma linha que estamos fazendo até agora, não fugir muito disso. Os jogadores precisam de tempo para esquecer o que passou ano passado. O clube também vem pagando: foram três pênaltis e só um marcado. São coisas que acontecem, mas o resultado podia ser diferente. Falo para os jogadores que precisamos passar por cima das adversidades."

Conversa com a diretoria a respeito do grupo de jogadores

"Em relação ao grupo, passei para a diretoria o que penso, conversamos desde o início, são dois meses em que estamos conversando sobre isso. A diretoria vem contratando, o grupo está se qualificando. O difícil é que estamos no meio da competição. Em relação a trabalho, estamos trabalhando incessantemente, e está sendo bem feito. Procuro colocar tudo que temos de estrutura, e os resultados não estão aparecendo. Principalmente no primeiro tempo, não fizemos o que foi treinado durante a semana. Vamos resolver isso nos próximos jogos."

Gols sofridos em jogadas de bola aérea

"Nós sofremos o primeiro gol em uma bola parada, algo que não tinha acontecido ainda. Depois teve a jogada pelo fundo e a jogada do segundo gol foi uma fatalidade com o Eduardo, que fez contra. Ganhamos a maior parte dos duelos aéreos, os jogadores estavam bem postados. De novo: a diretoria sabe o que eu penso sobre os jogadores. Vamos resolver internamente."

Atuação de Seijas no segundo tempo

"Seijas, no segundo tempo, tivemos uma saída de bola diferente. É um jogador tecnicamente acima da média, qualificou o toque de bola. Vem crescendo, treinando muito bem, e como todos os outros faz parte do elenco. Enquanto estiver no elenco, vai ser colocado para jogar, pois treinador novo tem que colocar os jogadores para jogar. Ele vem se esforçando, ficou fora e nunca reclamou, e ganhamos ele para a função."

Desempenho de Brenner

"Brenner é o centroavante de área. Trabalhei com ele no Juventude, é um jogador que precisava de oportunidade. Veio para o Inter e foi mal aproveitado aqui no ano passado. Vem fazendo os gols de que a equipe precisa. Não entendi o que houve no final, e não sei se era para expulsar. Devagar ele vem se firmando na equipe. É o meu 9, o cara que vem fazendo os gols. Acho importante quando o jogador se destaca, pois quem vai ganhar com isso é o Inter."

