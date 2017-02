Após Passo Fundo x Inter, Anderson avisa no Instagram: "Quero jogar"

Mensagem

Ao que parece, o período sem oportunidades para jogar tem incomodado o meia Anderson. Neste domingo, após o empate em 2 a 2 do Inter com o Passo Fundo, o jogador publicou uma foto de uma comemoração de gol em sua conta no Instagram. Acompanhado da imagem, uma mensagem curta e direta: "Quero jogar".

Contratado em 2015, Anderson pouco rendeu com a camisa do Inter. No ano passado, mesmo com desempenhos abaixo do esperado e problemas para manter a forma física, o jogador terminou a temporada como titular no time que foi rebaixado.

Desde o começo de 2017, porém, o jogador tem treinado em separado do grupo principal, em um evidente sinal de que não está nos planos de Zago.

¿¿¿¿¿¿¿¿ Quero jogar ¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por andowlovee (@andowlovee) em Fev 19, 2017 às 2:01 PST

