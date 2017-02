Cotação ZH: Brenner é o melhor do Inter no empate com o Passo Fundo

Notas

No empate em 2 a 2 do Inter com o Passo Fundo, o centroavante Brenner, autor dos dois gols colorados, foi o melhor em campo da equipe colorada. Confira as notas dos jogadores do time de Zago.

Danilo Fernandes

Uma grande defesa. Sem culpa nos gols. Nota 5

Junio

Um bom cruzamento, mas com algumas falhas na marcação. 5

Paulão

Está marcado pela torcida e segue dando motivos para reclamações. Faz parte de uma zaga que não sai do chão. 3

Ernando

Assim como seu companheiro de área, tem extrema dificuldade na bola aérea. 3

Carlinhos

Pareceu não apoiar por temer a falta de cobertura na defesa. Três bons cruzamentos. Um deles, para o gol da virada. 6

Anselmo

Responsável direto no gol do Passo Fundo. Assistiu ao voo da bola e sequer reagiu quando Rodolfo saltou as suas costas. 3

Charles

Tentou não se perder na bagunça que foi o meio-campo do Inter. Sentiu a ausência de Dourado. 5

Seijas

Esforçado, mas não consegue ser o armador que o Inter necessita. 5

Valdívia

Oscilou o jogo todo. Muitas vezes, parecia dispersivo em campo. 4

Carlos

Sumido em campo. Sem vitória pessoal nem contribuição na articulação. 4

Brenner

Vem se afirmando como o centroavante titular. Marcou os dois gols e foi expulso com Xaro. 7

Roberson

Entrou no segundo tempo e, no logo primeiro lance, sofreu pênalti e aliviou um pouco a pressão sobre o time. 6

Diego

Foi a campo para reforçar o ataque. Pouco fez. 5

Eduardo Henrique

Estava marcando Saimon na bola aérea. Marcou um belo gol contra em Danilo. 3

