Ainda sem clube, Alex deve assinar contrato com equipe da Série A

Depois de rescindir contrato com o Inter, em 11 de janeiro, Alex deverá voltar aos gramados. O ex-capitão colorado negocia com a Ponte Preta para assumir a camisa 10 do clube.

Sem sucesso na tentativa de recontratar o armador Renato Cajá, que está no Bahia, a Ponte Preta se volta agora para Alex. Desde a sua saída do Beira-Rio, Alex vem treinando com um preparador físico pessoal.

Caso ele assine com o clube de Campinas, voltará a jogar a primeira divisão – Alex estava no grupo colorado rebaixado em 2016. E atuará ao lado dos ex-companheiros Artur, Fernando Bob e, talvez, Marcelo Lomba, que negocia com a Ponte Preta.

