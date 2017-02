Após vitória sobre o Brasil-Pel, Zago elogia Paulão: "Vem crescendo a cada jogo"

Moral com o chefe

O Inter chegou a três vitórias seguidas em 2017. Após bater o Brasil-Pel, no Beira-Rio, na noite deste sábado, o técnico Antônio Carlos Zago fez elogios à equipe que teve "uma excelente atuação".

Durante a entrevista coletiva, o comandante colorado falou sobre vários jogadores. Destacou Uendel, dono de um "posicionamento tático impressionante", elogiou Carlinhos que na opinião do treinador está mostrando de novo o futebol apresentado nos tempos de Santos e Fluminense, e também avaliou o zagueiro Paulão, que no começo do ano foi muito criticado pela torcida:

— Jogador de futebol, quando não se sente com carinho especial do clube, acaba não tendo o mesmo rendimento dentro de campo. O Paulão vem crescendo a cada jogo — falou.

Zago também avaliou o uruguaio Nico López, de boa atuação contra o Xavante:

— Eu conheço há muito tempo. Diferenciado, além da técnica tem velocidade, que é o mais importa. Talvez precise melhorar um pouco na fase defensiva. Se preocupa muito com a ofensiva, mas tem que se preocupar com a defensiva. Estamos conversando, mas pelo que passaram está melhorando.



