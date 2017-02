Duda, diretora do novo futebol feminino do Inter, avisa: "Nossa peneira não terá limite de idade"

Gurias coloradas

A retomada do futebol feminino do Inter já tem data: 5 de março. Um dia após o primeiro Gre-Nal masculino da temporada, mais de 500 jogadoras são aguardadas no CT de Alvorada para os testes que remontarão o elenco do clube para a temporada 2017.

Por culpa dos homens, rebaixados no Brasileirão, as mulheres coloradas perderam a vaga na Série A nessa temporada. Assim, sem um grande apelo, todo o time titular do Inter campeão gaúcho feminino de 2016 se mudou para o Grêmio – que disputará a primeira divisão nacional em 2017.

Por isso, a nova direção colorada colocou nas mãos da ex-jogadora Eduarda Marranghello Luizelli, a Duda (ex-Inter, ex-Milan, ex-Verona e ex-seleção brasileira) o projeto de reconstruir o departamento feminino do clube.

– Nossa peneira deverá contar com mais de 500 inscritas – conta Duda, entusiasmada, que deverá pedir reforços também entre os avaliadores das categorias de base do clube, a fim de dar conta da procura. – Já temos inscrições feitas até de Chapecó. Não teremos limite de idade. Se a menina tiver 13 anos ou se for uma mulher de 35 anos, se tiver condição técnica e for aprovada, vai jogar – emenda a diretora de futebol feminino do Inter.

As inscrições para o peneirão colorado são gratuitas e podem ser feitas através do site oficial do clube (www.internacional.com.br). Com a necessária reformulação do time, que será treinado por Tatiele Silveira, o Inter tem previsto disputar apenas o Estadual no segundo semestre. Há uma ponta de esperança, porém, em jogar também a segunda divisão nacional, caso algum clube já inscrito desista do torneio. Em um primeiro momento, o Inter mandará os seus jogos no CT de Alvorada.

– Ficaremos com as melhores. Se tivermos 30, 40 aprovadas, todas elas terão oportunidade – avisa Duda.

Mas o projeto colorado para as gurias é bem mais ambicioso. E vai de buscar novas sócias até à profissionalização das jogadoras. Com parceria da Nike, da Unimed e da Unilasalle, Duda pretende elevar a equipe feminina a um outro nível.

– Queremos revolucionar o futebol feminino. No Inter, por exemplo, nossa pretensão é fazer com que breve as 23 mil sócias do clube se transformem em 30 mil. No ano que vem, teremos uniformes confeccionados pela Nike exclusivamente para nós. Haverá toda uma linha da Nike para o time feminino. Além disso, nossas jogadoras que forem universitárias ganharão bolsas na Unilasalle. Em pouco tempo pretendemos fazer contratos de pelo menos dois anos e pagar salários par as nossas atletas – afirma a diretora colorada.

Após o peneirão, o Inter fará uma apresentação pomposa do seu novo elenco, em 8 de março, no museu do Beira-Rio. Os treinos das gurias coloradas terão início em 9 de março.

* ZHESPORTES