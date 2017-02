Brenner tem média superior a um gol por jogo com a camisa do Inter

Boa marca

Brenner virou protagonista no Inter nesta temporada. É com os gols que o centroavante vem cavando seu lugar no time titular de Antônio Carlos Zago. Ele deixou sua marca duas vezes na goleada de 4 a 1 sobre o Oeste no Beira-Rio, que confirmou a classificação colorada à terceira fase da Copa do Brasil. Bolas na rede que deixam o camisa 38 com uma excelente média de gols pelo clube.

Desde sua estreia contra o Fortaleza pela Copa do Brasil no ano passado, Brenner ainda disputou as partidas contra o Atlético-MG pelo Brasileirão (2016) e mais quatro jogos neste ano: Brasil-Pel, Princesa do Solimões, Passo Fundo e Oeste. Contando os minutos em campo, a média de gols é superior a um por partida.

São 334 minutos jogados com a camisa do Inter, o que representa 3,7 jogos. Brenner tem seis gols marcados. A altíssima média é de 1,61 gol por partida. Ele é o artilheiro colorado na temporada, seguido por Nico López e Charles, que somam dois gols.

Jogos de Brenner pelo Inter:



- Fortaleza 1×0 Inter

- Atlético-MG 3×1 Inter

- Inter 2×1 Brasil-PEL

- Princesa do Solimões 0×2 Inter

- Passo Fundo 2×2 Inter

- Inter 4×1 Oeste

