CBF marca Inter e Oeste, pela Copa do Brasil, para a véspera de Inter e Criciúma, pela Primeira Liga

Como faz?

O calendário do futebol brasileiro segue um tanto complexo. Com o advento da Primeira Liga como a terceira competição começando no primeiro semestre, junto ao Gauchão e à Copa do Brasil, ocorreu o que já se imaginava: a sobreposição de jogos. A CBF marcou há pouco a segunda rodada da Copa do Brasil para o dia 22 de fevereiro.

Assim, o Inter receberá o Oeste-SP, às 21h45min, no Beira-Rio, menos de 24 horas antes de Criciúma e Inter, pela terceira rodada da Primeira Liga. Uma confusão só.

Leia mais:

Agora, a direção colorada pedirá o adiamento da partida no Heriberto Hülse. Caso não haja o remanejamento de datas, Antônio Carlos Zago terá de mandar uma equipe reserva ou até mesmo o time sub-23 a Santa Catarina.

* ZH Esportes