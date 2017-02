Dourado projeta o Gre-Nal: "Se ganhar de meio a zero, está ótimo"

Clássico 412

O embalo de três vitórias seguidas deixa os jogadores do Inter mais otimistas para o Gre-Nal de sábado. Pelo menos essa é a sensação após a entrevista de Rodrigo Dourado na manhã desta terça. O volante considera que o time chega sem pressão e pronto para vencer o clássico. Ele inclusive arrisca um palpite e revela que "Se ganhar de meio a zero, está ótimo".

Para Dourado, a sequência da semana passada contra Oeste, Criciúma e Brasil-PEL "aumenta a confiança e alivia o clima para o Gre-Nal". O jogo na Arena será o maior desafio colorado até agora na temporada de 2017. Mesmo assim, o volante diz que os atletas não estão dando maior importância para o clássico:



– Fluminense também é time grande, foi bem difícil. Tivemos alguns jogos difíceis contra times do interior. Mas claro que é um jogo diferente. É clássico, né? Então, a gente tem que se preparar bem para fazer um bom jogo – afirma.



Leia mais:

D'Alessandro fica fora do primeiro treino do Inter para o Gre-Nal



* ZHESPORTES