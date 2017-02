Nova regra da Copa do Brasil coloca Inter frente a um dilema na estreia contra o Princesa do Solimões

Dúvida para Zago

Antônio Carlos Zago viverá um dilema nesta semana. Com uma surpreendente campanha ruim no Gauchão, o seu Inter estreará na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Princesa do Solimões-AM, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel-PR. Apesar de a viagem colorada ser bem mais curta que a dos amazonenses, a sequência de partidas na largada da temporada pode fazer com que o treinador poupe alguns titulares.

E aí está o dilema: com as novas regras da Copa do Brasil, o visitante (Inter) estará classificado na primeira rodada caso empate ou vença. E será eliminado do torneio se perder a partida. E uma eliminação para um time do Amazonas, que disputa a Série D, seria um novo duro golpe para um clube que vem colecionando desilusões desde o ano passado.

D'Alessandro, capitão e principal nome do Inter, é sempre um jogador que merece cuidados. Perder o camisa 10 por lesão muscular no início da temporada poderá dificultar ainda mais a montagem do time. O argentino atuou durante os 90 minutos das últimas três partidas da equipe e foi poupado apenas na vitória sobre o Brasil-Pel: disputou quatro jogos nos últimos 13 dias, sem ser substituído.

— Com essa fórmula ficou muito arriscado tentar não jogar com os titulares. É um alto risco. Com a situação que o clube viveu no ano passado, sem D'Alessandro, sem um ou outro titular, seria um desastre caso fosse eliminado — argumenta o ex-capitão do Inter Bolívar. — O ideal seria decidir o jogo no primeiro tempo e tirar quem estiver mais cansado. Deixa para poupar no Gauchão, que tem chances de recuperação, se for necessário. A gurizada pode jogar o tempo todo. Zago ainda procura um time titular e, para isso, precisa rodar esses jogadores — acrescenta o ex-zagueiro.

Ceará, por exemplo, foi a primeira baixa da temporada. Com uma lesão no pé esquerdo, o veterano lateral ainda não tem previsão de retorno. Valdívia e Nico López (e está fora da partida pela Copa do Brasil) também perderam jogos por pequenas contusões. Até agora, o Inter utilizou 24 jogadores na temporada. Aparentemente, o mais novo time titular fixado por Zago tem Danilo Fernandes; Alemão, Klaus, Ernando e Uendel; Anselmo, Rodrigo Dourado, Charles, D'Alessandro e Valdívia; Roberson. Nos últimos dois jogos (contra Fluminense e Caxias), a única alteração nesta formação foi o ingresso de Ernando no lugar de Paulão — que enfrentou os cariocas.

— Vamos fazer uma avaliação jogo a jogo da situação dos atletas. Mas estamos preocupados com alguns. Os treinos da semana definirão quem viaja e quem fica — disse Antônio Carlos Zago, logo após o empate do Inter com o Caxias.

Se no Beira-Rio tudo segue sendo um mistério, em Manacapuru, há definições. Com apenas 19 jogadores (10 deles contratados há um mês, oito permaneceram de 2016 e um foi promovido das categorias de base), o Princesa do Solimões fará contra o Inter o seu primeiro jogo oficial em 2017. Por enquanto, a equipe realizou apenas três jogos-treino. Venceu o time B por 9 a 0, o Tarumã, por 2 a 0, e o Inter de Manacapuru por 4 a 0.

— Temos apenas um mês de trabalho na temporada, pois o Campeonato Amazonense começará em março. Somos a zebra contra o Inter. Por isso, perder é normal, mas, se ganharmos, entraremos para a história — comentou o presidente do Princesa, Modesto Alexandre.

O dirigente lembra que nem até mesmo o fator local será favorável ao Inter, uma vez que Cascavel é um reduto gaúcho no oeste paranaense.

— Mesmo que não sigamos em frente na Copa do Brasil, esse jogo já vai garantir o clube quase até abril. Vamos receber pouco mais de R$ 80 mil para jogar no Paraná e conseguiremos bancar a folha e alguns custos extras. Por exemplo, cada vez que um jogador se lesiona, gastamos R$ 50 em uma sessão de fisioterapia. Quem sabe não eliminamos o Inter? Sabemos que será difícil, mas não me parece algo impossível. Alguém diria que a Alemanha faria 7 a 1 no Brasil? — questionou o esperançoso Modesto.

O Princesa do Solimões desafia o Inter.

